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Denizli'de depremzedeler için konut yapımı sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremde evleri hasar görenler için konut inşaatlarının hızla devam ettiğini belirtti.

Genel 27.09.2019, 16:07 27.09.2019, 16:27
Denizli'de depremzedeler için konut yapımı sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremde evleri hasar görenler için konut inşaatlarının hızla devam ettiğini belirtti.

Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, ağır hasarlı durumdaki Çardak ilçesinde 138 konut, 11 ahır, 3 iş yeri, 21 depo, 10 samanlık, 1 cami, Bozkurt ilçesinde 272 konut, 17 ahır, 12 iş yeri, 94 depo, 4 samanlık ve 4 caminin yıkım işlerinin sürdüğünü kaydetti.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 61 bin 500 lira, Çardak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ise 49 bin 200 lira ödenek aktarıldığını ifade eden Karahan, bunun yanında Bozkurt'taki depremzedelere 83 bin lira, Çardak'takilere ise 21 bin lira nakdi yardımda bulunulduğunu, 6 aylık kira yardımı ile taşınma ücretlerinin de karşılanacağını kaydetti.

Vali Karahan, Çardak'ta deprem öncesinde devam eden TOKİ projesi içinde 59 konutun depremzedelere tahsis edildiğini, bu projeden 41 konutun daha ayrılabileceğini, talep olması halinde değerlendirileceğini kaydetti.

Bozkurt ilçesinde ise 152 konutluk proje için temel atma hazırlık işlemlerinde sona gelindiğini aktaran Karahan, "Depremzedelerimiz için ne gerekiyorsa yapılacak. Onların mutlu olabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

#Bozkurt depremi #deprem #Depremzede #konut #toki
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