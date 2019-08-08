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Denizli depreminde itfaiye erini şoke eden ihbar
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin çatı çökmesi ihbarına giden itfaiye eri, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. İtfaiye eri çatısı çöken evinde meslek hayatının en acı görevini yerine getirdi.
Genel 08.08.2019, 22:37
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin çatı çökmesi ihbarına giden itfaiye eri, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. İtfaiye eri çatısı çöken evinde meslek hayatının en acı görevini yerine getirdi.
Meydana gelen olayda Beştaş’ın eşyalarının da zarar gördüğü ve ciddi miktarda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.(Gökten Ceylan - Refik Fidan/İHA)
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