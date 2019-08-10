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Denizli’de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Denizli’de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos’ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında kayıtta olan bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Genel 10.08.2019, 11:45 10.08.2019, 12:03
Denizli’de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos’ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında kayıtta olan bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Çardak ilçesi Saray Mahallesi’nde Osman Savur isimli vatandaşa ait marketin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anın da raflar önce şiddeti bir şekilde sallandı. Sarsıntı ile birlikte ardından raflardaki şampuan gibi ürünler yere devrildi. Sonrasında ise elektrikler gitti. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı deprem anında market ardından harabeye döndü.
(İHA)
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