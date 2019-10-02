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Denizli'de kuduz karantinası

- Bekilli ilçesindeki 15 mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Genel 02.10.2019, 18:21
Denizli'de kuduz karantinası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesindeki 15 mahallede, bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gömce Mahallesi'nde bir besiciye ait inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi.

Yabani hayvan ısırması nedeniyle inekte kuduz tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karar, hoparlörlerden ilan edilirken, mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın sadece bir inekte görüldüğünü ancak tedbir amaçlı çevredeki diğer mahallelerde karantina uygulaması başlattıklarını, diğer hayvanlarda herhangi bir hastalığın olmadığının anlaşılması halinde kararın kısa sürede kaldırılacağını bildirdi.

Bu arada söz konusu mahallelerde süt ve süt ürünlerinin satılması da yasaklandı.


#Karantina #Kuduz
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