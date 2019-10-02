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Denizli'de kuduz karantinası
- Bekilli ilçesindeki 15 mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı
Genel 02.10.2019, 18:21
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesindeki 15 mahallede, bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gömce Mahallesi'nde bir besiciye ait inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın sadece bir inekte görüldüğünü ancak tedbir amaçlı çevredeki diğer mahallelerde karantina uygulaması başlattıklarını, diğer hayvanlarda herhangi bir hastalığın olmadığının anlaşılması halinde kararın kısa sürede kaldırılacağını bildirdi.
Bu arada söz konusu mahallelerde süt ve süt ürünlerinin satılması da yasaklandı.
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