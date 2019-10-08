Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
- Serinhisar ilçesindeki kazada baba öldü, anne ve oğlu yaralandı - Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Genel 08.10.2019, 18:40
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Mehmet İşmal (42) idaresindeki 20 B 9209 plakalı otomobil, Acıpayam-Serinhisar kara yolu Zeytinlik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, hayatını kaybeden Ethem İşmal'in tedavi için gittiği Acıpayam'daki hastaneden eve döndüğü öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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