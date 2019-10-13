Denizli'de otomobille polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
- İkisi polis 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün 1,33 promil alkollü olduğu tespit edildi
Genel 13.10.2019, 13:03
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Barbaros Caddesi'nde devriye gezen Süleyman T'nin kullandığı 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M. idaresindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi kavşağında çarpıştı.
112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Yücel T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Aykut M'nin 1,33 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.
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