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Denizli'de sahte para operasyonu
- Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı
Genel 29.08.2019, 09:27
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta 29 bin 750 lira sahte banknot ele geçirildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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