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Denizli'de sahte para operasyonu

- Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı

Genel 29.08.2019, 09:27
Denizli'de sahte para operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları bir otomobile düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta 29 bin 750 lira sahte banknot ele geçirildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Acıpayam #denizli #jandarma #para #sahte para
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