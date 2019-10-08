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Deprem sonrası 5 ilçede 6 okul daha boşaltılacak

İstanbul’da Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Bağcılar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 5 ilçede 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi.

Genel 08.10.2019, 16:09
Deprem sonrası 5 ilçede 6 okul daha boşaltılacak
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İstanbul’da Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Bağcılar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 5 ilçede 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne taşınacakken, Bağcılar, Bayrampaşa, Güngören, Küçükçekmece’de bazı okulların daha taşınacağını bildirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; ekli listede isimleri belirtilen okul binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür. Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir” denildi.

TAŞINACAK OKULLARIN LİSTESİ

Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri Prevne Ortaokulu’nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu anasınıfları Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde, Saraybosna Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Haznedar Abdi İpekçi İlk Okulu (A ve B blok) öğrencileri, Fuat Sezgin Orta Okulu’nda, Gültepe İlkokulu öğrencileri, Mustafa Pars İlkokulu’nda, Gültepe İlkokulu ana sınıfı Belediye Anaokulu’nda, Göktürk İlk Okulu kapalı spor salonuda dahil olarak Atatürk Ortaokulun’da, Ortaköy Sezgin Öztaş İlkokulu öğrencileri, Ortaköy Sezgin Öztaş ortaokulunda eğitim görecek.

(İHA)
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