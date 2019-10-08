Deprem sonrası 5 ilçede 6 okul daha boşaltılacak
İstanbul’da Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Bağcılar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 5 ilçede 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi.
İstanbul’da Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Bağcılar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 5 ilçede 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne taşınacakken, Bağcılar, Bayrampaşa, Güngören, Küçükçekmece’de bazı okulların daha taşınacağını bildirdi.
TAŞINACAK OKULLARIN LİSTESİ
Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri Prevne Ortaokulu’nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu anasınıfları Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde, Saraybosna Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Haznedar Abdi İpekçi İlk Okulu (A ve B blok) öğrencileri, Fuat Sezgin Orta Okulu’nda, Gültepe İlkokulu öğrencileri, Mustafa Pars İlkokulu’nda, Gültepe İlkokulu ana sınıfı Belediye Anaokulu’nda, Göktürk İlk Okulu kapalı spor salonuda dahil olarak Atatürk Ortaokulun’da, Ortaköy Sezgin Öztaş İlkokulu öğrencileri, Ortaköy Sezgin Öztaş ortaokulunda eğitim görecek.(İHA)
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