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Depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi taşınıyor

Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi Tepecik’teki eski belediye binasına taşınıyor.

Genel 10.10.2019, 09:48 10.10.2019, 09:53
Depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi taşınıyor
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Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi Tepecik’teki eski belediye binasına taşınıyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Vergi Dairesi depremden sonra hasar aldığı için bizden yer istediler. Büyükçekmece’de bir yer bulacaktık ya da İstanbul içinde bir başka yere taşınacaktı. Halkımızı özellikle de esnafımızı mağdur olmamalıydı. Bunun için Tepecik’teki eski belediye binamızı vergi dairesine tahsis ettik. Bir yıl süreyle hizmetlerine orada devam edecekler. Bu sürede mevcut belediye binası yenilenecek” ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#deprem #istanbul #Büyükçekmece Vergi Dairesi #silivri
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