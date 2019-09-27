Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada
İstanbul’da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde petshop’da kafeslerde bulunan kuşların panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kafeslerin sallanması, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Genel 27.09.2019, 16:21 27.09.2019, 16:41
İstanbul’da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde petshop’da kafeslerde bulunan kuşların panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kafeslerin sallanması, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
İstanbul’da dün yaşanan depremin şiddeti iş yerlerinde bulunan kameralar tarafından anbean kaydedildi. Bugün paylaşılan bir görüntüde, petshop’da kafeslerde bulunan kuşların deprem sırasında yaşadığı panik görüldü. Görüntülerde, deprem anında kafeslerin büyük bir şiddetle sarsıldığı, ardından kuşların panik yaşadığı görülüyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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