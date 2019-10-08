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Depremde SMA hastası çocuğu sırtında taşıdı

- Tekirdağ'da özel bir kolejde görevli hizmetli Ferdi Barut'un, Silivri açıklarında yaşanan depremde SMA hastası öğrenci Ata Ilıca'yı sırtında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması, güvenlik kamerasına yansıdı - Ilıca ve ailesi, davranışından dolayı Barut'a hediye verdi

Genel 08.10.2019, 12:59
Depremde SMA hastası çocuğu sırtında taşıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da özel bir kolejde görevli hizmetli Ferdi Barut'un, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında SMA hastası öğrenci Ata Ilıca'yı sırtında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Silivri açıklarında 26 Eylül'de yaşanan depremde, Çorlu Özel Mektebim Kolejinde çalışan Ferdi Barut, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 3 hastası ve üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ilıca'yı, sırtında taşıyarak okulun bahçesine çıkardı.

Barut'un öğrenciyi sırtında taşıması, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ata'nın annesi Ayten ve babası Aytaç Ilıca, okula giderek davranışından dolayı Barut'a teşekkür etti.

Ata Ilıca da ailesinin aldığı hediyeyi Barut'a verdi.

Baba Ilıca, okul idaresine ve Barut'a davranışından dolayı teşekkür ederek, "Depremin yaşandığı gün Ata, eksi birinci kattaydı. Ferdi kardeşimiz Ata'yı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı ve kendisine teşekkür etmek istedik." dedi.

Barut ise deprem sırasında yaşananları anlatarak, "Okulda çalışırken, deprem anında Ata'yı gördüm. Ata, başta çekingenlik gösterdi ama ben kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Arkadan bir arkadaşımız da arabasını okul bahçesine getirdi. Ben değil, kim olsa aynısı yapardı." diye konuştu.


#çorlu #deprem #SMA hastası #tekirdağ
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