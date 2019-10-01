Depremden koruduğu yolcuyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki deprem sırasında paniğe kapılan kadın yolcuyu koruma altına alan Türk Hava Yolları (THY) personeli ile banko altında muhafaza altına alınan yolcu o anları anlattı.

26 Eylül Perşembe günü yaşanan ve kent genelinde hissedilen 5,8 şiddetindeki depremde paniğe kapılan yolcuyu koruma altına alan THY çalışanı Üzeyir Ergezen ile yolcu Nevin Tolay, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerin ardından ilk kez bir araya geldi.

Tolay, İstanbul Havalimanı'nda buluştuğu Ergezen'e depremde kendisini koruma altına aldığı için teşekkür etti. Bir süre sohbet eden Ergezen ve Tolay, basın mensuplarına deprem anında yaşananları anlattı.

- "Çok panik oldum ve korktum"

Nevin Tolay, Adana'da bir tekstil firmasında çalıştığını, iş gereği rutin şekilde salı İstanbul'a geldiğini ve perşembe dönüş yaptığını söyledi.

Adana'ya dönmek üzere işlem yaptığı sırada depreme yakalandığını belirten Tolay, "Yine perşembe günü biniş kartımı alırken bir anda deprem başladı. Arkadaşım (Ergezen) oturduğu yerden kalktı ve elimden tuttu, beni bankonun altına aldı. Ciddi uzun bir süreç oldu yaşayan bizler için. Çok panik oldum ve korktum. Deprem bittikten sonra bankodan çıktık ve yan tarafındaki sandalyeye oturttu, kendi içmiş olduğu suyundan ikram etti ve ben o suyu içtim. Bir süre daha oturmamı söyledi. Çünkü gerçekten çok çok korkmuştum. Bir süre daha oturdum. Biraz daha toparlandıktan sonra uçuş için aşağıya indim." değerlendirmesini yaptı.

Tolay, "Kendini koruma çabası içerisine girebilirdi ama kesinlikle böyle bir şey yapmadı. Çalışma arkadaşı yan tarafında dururken o beni aldı bankonun altında korudu." dedi.

Adana'ya döndükten sonra kendisini koruyan personeli bulmak için harekete geçtiğini, THY'ye teşekkür maili yazmayı düşünürken kuzeninin görüntüleri sosyal medya hesabından görerek kendisiyle paylaştığını aktaran Tolay, görüntüleri izlediğinde çok şaşırdığını kaydetti.

- "Bakıştık ve acil bir karar vermemiz gerekiyordu..."

THY personeli Üzeyir Ergezen de asıl görevlerinin yolculara hürmet ve hizmet olduğunu dile getirdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını anlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"Herkes şunu merak ediyor, 'bu kadar soğuk kanlı nasıl olabildiniz?' Bizim TGS ailesinin periyodik olarak bize verdiği eğitimler var. Bu eğitimlerde hocamızın bir sözü iş hayatıma ilke edindiğim bir sözdü. Hocamız şunu derdi; bir insan çok iyi iş yapabilir, iş hakkında çok bilgisi olabilir ama yolcu ile empati kurulamazsa bütün bildikleri ve bütün başardıkları boştur. Biz hanımefendiyle bunu yapabildik kısa zaman içerisinde. Bakıştık ve acil bir karar vermemiz gerekiyordu. Karşılıklı olarak bu kararı verdik. Sonuç olarak hayat bazen ikinci şanslar tanımaz. Biz de ilk şansımızı iyi kullandık.

Ben soğukkanlılığımı korumaya devam ederken hanımefendi biraz ürkmüştü. Biz de kendi hayatımızdan ürktük, gayet normal bir şey. Altta biraz ürktüğünü hissedince kendisini biraz daha güvende hissedebilmesi için elimi başına koydum ve biraz daha bana yaklaşması gerektiğini, vücudunun yarısının dışarıda olduğunu söyledim. Arkadaşım uyardı, depremin bittiğini söyledi. Bankonun altından çıktı, halen titremesi devam ediyordu. Ben de oturmasını rica ettim. Sonuç olarak bizim için yolcunun sağlığı önemlidir. Kendisine su ikram ettim. O an elimde içtiğim su vardı, o suyu ikram ettim. Sonra da kendisini sakinleştirdikten sonra uğurladım."

Sosyal medyada paylaşılan videoda, kontuarda işlem yaptığı sırada depremi hisseden ve korku yaşayan kadın yolcuyu bankonun altına çekerek muhafaza altına alan THY çalışanı Üzeyir Ergezen'in deprem bilincinin önemini ortaya koyan bu hareketi izleyenlerden takdir toplamıştı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de twitter hesabından olayın güvenlik kamera görüntüsünü paylaşmıştı.