Son Dakika
IMF'nin yeni başkanı belirlendi
FIFA'dan futbolcu kiralanmasına sınır geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Babiş ile görüştü
Sivassporlu Fernando'dan Alanyaspor maçı değerlendirmesi
“İran’ı yaptırım, baskı ve fakirlik silahı ile teslim olmaya zorlayanlar ile asla müzakere yapmayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babis'i kabul etti
Bursa’da seyir halindeki lüks araç alev alev yandı
Akdeniz yat rallicileri İskenderun’da
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısırlı mevkidaşına cevap
Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı

Derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak ve dolu nedeniyle taşan derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu.İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde...

Genel 25.09.2019, 20:29
Derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu
banner63

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak ve dolu nedeniyle taşan derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu.

İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Selimiye Mahallesi'nde ise çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail Akpınar'a ait 27 koyun, şiddetli sağanakla yükselen derede akıntıya kapılarak telef oldu.

Çandır, Kurudere ve Hisarcık mahallelerinde etkili olan dolu ise zeytin bahçelerinde hasar oluşturdu.

Milas Kaymakamlığı, Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası Başkanlığınca şiddetli yağmurun ardındanhasar tespit komisyonu kuruldu.

Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kırsal mahallerde çiftçilerin zararlarına yönelik inceleme çalışmaları yaptı.

Atıcı, gece başlayıp sabaha kadar süren şiddetli yağış ve fırtınanın bazı mahallelerde tarım ile hayvancılığı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bahçeburun ve Çınarlı mahalleleri arasındaki Girme Deresi'nin taşması sonucu seralar ve bahçelerin de zarar gördüğünü belirten Atıcı, kesin hasar tespitinin yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini söyledi.


#hasar tespit #milas #muğla #şiddetli sağanak
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@