Son Dakika
Kadıköy'deki cinayet
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
A Milli Futbol Takımı, Moldova'da
“En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır“
Beymen Metropol İstanbul açıldı
Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu

Derede boğulan küçük futbolcunun okulunda hüzünlü ders başı

- Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden, İspanya'da geçen yıl düzenlenen futbol turnuvasından birincilikle dönen oyunculardan Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı

Genel 09.09.2019, 12:38
Derede boğulan küçük futbolcunun okulunda hüzünlü ders başı
banner63

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı.

İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından Avil'in, Vatan İlk ve Ortaokulu 8-H sınıfındaki sırasına Türk bayrağı ve karanfil bırakan arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sınıf arkadaşlarından Harun Tayşun, Hamza Avil'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, herkesin yardımına koştuğunu söyledi. Tayşun, "Çok cana yakın, sevecen birisiydi. Hepimiz onu çok severdik." dedi.

- "Sınıfın neşesiydi"

Beden eğitimi öğretmeni İsmail Çobanoğlu da Hamza Avil'in sınıfın neşesi olduğunu, ölüm haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

"Hamza Avil yaklaşık 3 yıldır öğrencimizdi. Bu sene onu mezun etmeyi düşünüyorduk. Sınıf başkanı, sınıfın enerjisi, neşesiydi." diyen Çobanoğlu, öğrencilerinin kendileri için çok şey ifade ettiğini aktardı.

Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki; onunla beraber başlayalım eğitim-öğretim yılına ama olmadı. Bundan sonra onu sürekli hatırlayıp anacağız. Onun için daha güçlü kalacağız. Allah ailesine sabır versin. Arkadaşlarının, hepimizin başı sağ olsun."

Hamza Avil, dün ailesiyle pikniğe gittiği Silopi ilçesinin Babındak köyünde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılmış, yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenilmişti.


#boğulma #ders başı #silopi
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@