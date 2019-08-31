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Destici'den Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
YOZGAT (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Destici, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan ile bir süre...
Genel 31.08.2019, 14:47 31.08.2019, 17:30
YOZGAT (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Destici, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan ile bir süre sohbet etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Destici, 81 yaşında vefat eden Melek Arslan'ın mekanının cennet olmasını temenni etti.
Taziye ziyaretine BBP Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz da katıldı.
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