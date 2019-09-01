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Destici'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.Bulut'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan Destici,...

Genel 31.08.2019, 18:42 31.08.2019, 23:49
Destici'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bulut'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ve yürekleri dağlayan bir acı yaşandığını söyledi.

Olayı duyduğunda inanamadığını ve görüntüyü izlemeye çalıştığını ancak izleyemediğini anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Yani yüreğim ve vicdanım kaldırmadı, yarıda bıraktım. Allah sabır versin, sözün bittiği noktadayız. İnsanlarımız nasıl bu vahşeti işleyebilecek duruma geliyor, tabii bunun da araştırılması lazım. Tabii bizim de önceliğimiz, önleyici tedbirlerin alınması. Bunlarla ilgili her şeyin yapılması lazım. Bütün bunlara rağmen bir gerçekle karşı karşıyayız. Her gün neredeyse bir kadınımız vahşice kurban ediliyor."

Destici, şimdi bunlara bir "Dur." demek gerektiğini vurguladı. Bu insanların "Yaparım, 10 yıl yatar çıkarım." düşüncesinde olduklarını ifade eden Destici, "Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım." dedi.

#BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici #Emine Bulut #kırıkkale
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