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Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
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Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

Genel 29.08.2019, 09:23
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişi başlayan gemiye 6 adet kıyı emniyeti römorkörü eşlik ediyor.

(İHA)
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