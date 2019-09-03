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Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor

Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.

Genel 03.09.2019, 09:54 03.09.2019, 10:09
Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor
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Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.

Bartın’ın Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Rıfkı Acıbal’ın komşusundan alarak diktiği salatalık ilgi odağına dönüştü. Çin tohumundan üretilen salatalık 80 santimetre boy, 30 santimetre çap ve 21 kiloya ulaştı. Görenleri hayrete düşüren salatalığın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Acıbal, şaşkınlık içerisinde olduğunu söyledi. Devasa salatalık beldede lokantacılık yapan Kemal Çam isimli vatandaş tarafından iş yerinde sergilenmek üzere alındı. İşletme çalışanlarından Nuray Arıçiek, “Ürün Kozcağız beldemizden Rıfkı Acıbal tarafından üretildi. Biz de bunu dükkanımızda merakla sergiliyoruz” dedi.

(İHA)

#Dev salatalık #Bartın Kozcağız #Genel haber
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