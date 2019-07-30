Son Dakika
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Dev Tanker Çanakkale Boğazı’nı Kapattı

Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Genel 30.07.2019, 09:51 30.07.2019, 10:21
Dev Tanker Çanakkale Boğazı’nı Kapattı

Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan dev tanker tam 3 futbol sahası büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi’nden dönüş alan 118 bin 363 groston ağırlığında, 290 metre boyunda ve 50 metre genişliğindeki ’Lalla Fatma N’Soumer’ adlı Bahama Adaları bandıralı tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 römorkör eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ege Denizi’ne doğru yol alan tankerin boğazdan çıkış yapmasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale döneceği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çanakkale #Lalla Fatma NSoumer #Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne #boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı #Bahama Adaları bayraklı tanker #LNG tankeri #çanakkale boğazı
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2019
İmsak 03:55
Güneş 05:38
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:12
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@