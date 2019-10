"Devlet teröristleri yakalamak için para pul istemez"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, vatandaşların telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Devletin operasyon yapması için paraya ihtiyacı yok. Devletin parası da var, gücü de var. Lütfen dolandırıcılara inanmayın." dedi.

Kurt, 1. Murat Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlediği huzur toplantısında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarı dileğinde bulundu.

Devlette devamlılığın esas olduğunu hatırlatan Kurt, "Orada kahramanca mücadele eden askerlerimize başarılar diliyorum. Allah onları her türlü kaza ve beladan korusun. Sağ salim gidip gelsinler. Emniyet teşkilatının bütün birimleri de göreve gitmeye hazır. Devletimiz görev verdiği an ben dahi tüm birimler her türlü göreve hazır." diye konuştu.

- "Polis gibi davranıyorlar"

Kurt, bugün özellikle emekli vatandaşlara, bazı dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için çeşitli yöntemler denediklerini anlatan Kurt, "Dolandırıcılar ilk önce telefonla irtibata geçiyor. Bir şekilde sizin bilgilerinizi daha önce almış. Size 'adınız terör operasyonunda geçiyor' veya 'FETÖ üyeleri senin adını vermiş' diyerek sanki polis arıyormuş gibi yapıyorlar. Arka planda telsiz sesi duyuruyorlar. 'Paran var mı ?' diye soruyorlar. Bazı insanlarda bunlara inanıp paralarını veya ziynet eşyalarını veriyor. Bunlara asla inanmayın. Devletin operasyon yapması için paraya ihtiyacı yok. Devletin parası da var, gücü de var. Devlet sizden teröristleri yakalamak için para pul istemez. Lütfen dolandırıcılara inanmayın." diye konuştu.

- "Hiçbir bankanın 'ben sizden fazla para tahsil ettim' dediği görülmüş mü?"

Dolandırıcıların bazen de banka veya sigorta şirketlerinin ismini kullanarak, özellikle emekli vatandaşları hedef aldığını aktaran Kurt, bu konuda vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

"Lütfen sizden telefonla para veya şifre isteyenlere karşı uyanık olun." diyen Kurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanki bankadan veya sigorta şirketinden arıyormuş gibi. Bir şekilde sizin bilgilerinizi daha önce almış. isminizle size hitap ediyor. Size para aktaracağız, iade yapacağız diyor. Telefonunuza gelen şifreyi istiyor. O şifreyi verdiğiniz an, hesaplarınız boşaltıyorlar. Hemen başka ülkelerde açılmış hesaplara aktarıyor. 'Size kredi kartı teslim edeceğiz', 'Para iadesi yapacağız' diyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin. Sizi nereden arıyorlarsa, hangi bankadan arıyorlarsa, kapatın telefonu, siz o kurumu veya bankayı arayıp sorgulayın. Hiçbir bankanın 'ben sizden fazla para tahsil ettim' dediği görülmüş mü? Göremezsiniz böyle bir şey. o nedenle lütfen çok dikkatli olun."

Kurt, kadına şiddet konusunda Edirne halkının çok medeni olduğunu da belirterek, vatandaşlardan şiddete hiçbir zaman başvurmamalarını istedi.