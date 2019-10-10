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"Devletimiz teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Devletimiz Kürt'lere karşı değil, teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor"

Genel 10.10.2019, 00:01

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Devletimiz Kürt'lere karşı değil, teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, şu görüşlerini paylaştı:

"Devletimiz Kürt'lere karşı değil, teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor. Suriye sınırımız aynı zamanda NATO'nun güney sınırıdır. Dünyanın terör örgütü kabul ettiği PKK’nın uzantısı PYD/YPG den bölgeyi temizliyoruz. HDP'yi biraz dinlediğinizde kimin kim olduğu ve ne yaptığımızı apaçık görebilirsiniz. Sadece Mardin Nusaybin'e bir günde atılan füze miktarı ortada iken birileri kimden korunacağız diyorsa burada açık bir art niyet vardır."

Ünal, hesabından, bugün Türkiye'ye atılan havan ve füze sayısına ilişkin belge de paylaştı. Buna göre, saat 17.00-20.10 arasında Mardin'in Nusaybin ilçesine 17, Şırnak'ın Cizre ilçesine 8, İdil ilçesine 15, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 havan ve füze atıldı.

#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
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