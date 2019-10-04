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Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı
- Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı
Genel 04.10.2019, 09:44
İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.
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