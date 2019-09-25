Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: ’’Toplantıda geleceğe dair atılacak yeni adımlar tartışılacaktır”
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 23’üncü gününde
Borsa ilk yarıda yükseldi - 25 Eylül 2019
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
“Son 17 yılda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”
"Rehberlik hizmetlerine yönelik beklentilerin karşılanıyor olması çok önemli”
"Cevap vermeye değseydi, verirdim!"
Bunlar denizden çıktı: Yok yok
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı

DHMİ Genel Müdürü Keskin’den yerli ve milli proje vurgusu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yerli ve milli teknoloji projelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olma hedefi ve başarılarımızda süreklilik sağlamak için yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Genel 25.09.2019, 10:56 25.09.2019, 11:11
DHMİ Genel Müdürü Keskin’den yerli ve milli proje vurgusu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yerli ve milli teknoloji projelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olma hedefi ve başarılarımızda süreklilik sağlamak için yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Festivalin havacılık tutkunlarını bir araya getirdiğine dikkat çeken Keskin, DHMİ tarafından projelendirilen yerli ve milli projelere yönelik de vurgu yaptı.

“YERLİ VE MİLLİ PROJELERİMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST’in yanı sıra DHMİ bünyesindeki projelere ait görüşlerini paylaşan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin “Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST’te, ülkemizin dört bir yanından 1 milyon 720 bin havacılık, uzay ve teknoloji gönüllüsünü misafir etmenin gururunu yaşadık. Yerli ve milli teknolojilerimizin sergilendiği festivalde 38 farklı kategorideki 19 yarışmanın yanı sıra yüzlerce başarılı uçuş ile TEKNOFEST bu yıl daha verimli ve daha heyecanlıydı. “DHMİ Çalışıyor Türkiye Uçuyor” vizyonuyla projelendirdiğimiz Hava Trafik Kontrol Simülatörü, Çok Amaçlı Radar Ekranı, Elektronik Uçuş Stribi, Uçuş Bilgi Sistemi, FOD Radarı, Kuş Radarı ve Milli Gözetim Radarı festivalin göz kamaştıran teknolojileri arasında yer aldı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olma hedefi ve başarılarımızda süreklilik sağlamak için yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#milli proje #yerli projee #Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Yorumlar (0)
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@