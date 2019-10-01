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Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna ve Tekağaç Burnu açıklarında iki lastik botu durdurdu.Aralarında...
Genel 01.10.2019, 10:22
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu 82 Suriye ve 6 Filistin uyruklu 88 kişi, kıyıya getirildi.
Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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