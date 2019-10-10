Dijital çocuk televizyonu Pepee TV, Da Vinci TV iş birliğiyle dünyaya açılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV, dünyanın önde gelen televizyon kanallarından Da Vinci TV ile çeşitli alanlarda iş birliği gerçekleştirdi.

İki kanal arasındaki iş birliği kapsamında, Da Vinci'nin bilimden matematik ve teknolojiye, sanattan müzik ve spora kadar geniş bir yelpazeye sahip eğlendirirken öğreten, oyun tabanlı ve özgün içerikleri artık Pepee TV'den de yayınlanacak. Ayrıca, Pepee Tv’nin dünyanın tüm ebeveyn ve çocukları için ürettiği ürün ve hizmetler de Da Vinci ile tüm dünyaya ulaşacak.

Pepee TV ile Da Vinci TV arasındaki iş birliğinin duyurulduğu basın toplantısına, Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve Da Vinci Media Üst Yöneticisi Ferdinand Habsburg katıldı.

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, toplantıda yaptığı konuşmada, Pepee karakteri ile 10 yılı aşkın bir süredir çocukların dünyasında var olduklarını, nisan ayında yayına başlayan Pepee TV ile okul öncesi çocukları eğlendirirken öğretme prensibiyle geleceğe hazırladıklarını söyledi.

- "Her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı’"

Dünyanın önde gelen, çocuklara yönelik bilim odaklı TV kanallarından olan Da Vinci TV ile iş birliğinin, Pepee Tv'nin vizyoner kimliğini ortaya koyduğunu ifade eden Bilgiç, "Ne Pepee TV ne de Da Vinci TV bir çizgi film kanalı değildir. Çizgi filmlerle çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunan bir öğrence kanalıdır. Öğretirken eğlendiren bir kanaldır." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en önemli sorunların birinin eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması olduğuna dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bilim, matematik, teknoloji ,sanat, müzik ve spora kadar geniş bir yelpaze ile eğlendirirken, eğitmeli ve güvenliği de göz ardı etmeden dijital dünyadaki eğitimde fırsat eşitliğinin de öncüsü olmalıyız. Çocuklar için onların içselleştirebileceği farklı metotlar geliştirmeli ve bu şekilde herkese eşit şartlarda ulaşabilmeliyiz.

Dünyada eğitim dijitale doğru hızla yol alıyor. Türkiye olarak bunun gerisinde kalmamalıyız. Çocuklara artı değerler katacağımız bu iş birliği ile artık Pepee Tv dünya çocuklarına da ulaşacak. 6 yaş üzeri çocukların eğitim kanalı olan Da Vinci Tv’nin birbirinden değerli ve önemli eğitim içerikleri de artık Pepee Tv’de de olacak."

- "Bir şey hem eğlendirici hem eğitici olabilir"

Bilgiç, çocuklara neyi düşünmelerini değil nasıl düşünmeleri gerektiğini öğrettiklerini belirterek, bir şeyin hem eğlendirici hem eğitimi olabileceğini, Da Vinci TV ile yapılan iş birliğiyle bunu sunacaklarını söyledi.

Da Vinci TV'nin 6-12 yaş çocuklar için öğrenceler hazırlayan, dünyanın tüm çocuklarını kendi çocukları bilme hassasiyeti taşıyan özel bir kurum olduğuna değinen Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Düşyeri olarak okul öncesi çocuklarda uzman bir ekibiz. Ama 6-12 yaş çocuklara hitap eden dünyada bizimle aynı düşleri kuran ve aynı hassasiyette sahip olan bir iş ortağı arıyorduk. Ne mutlu ki Da Vinci ile karşılaştık.

Yaptığımız işin özü Dijitalde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukları gelecek dünyaya hazırlamaktır. Bu iş birliği ile çocukların gelişimi için çok önemli olan 2,5-12 yaş grubu çocukların eğitimine katkı sağlayacağız ve çocuklarımızı dünyanın gittiği dijital eğitime hazırlamış olacağız."

- "En karmaşık konuları kolaylaştırıyoruz"

Da Vinci Media Üst Yöneticisi Ferdinand Habsburg da, Pepee TV'nin global, kaliteli ve yeni dünyaya uygun eğitim anlayışının Da Vinci TV'nin tüm dünyada eğitimde sunmayı amaçladığı yeniliklerle paralellik gösterdiğini dile getirdi.

Daha fazla çocuğa kaliteli eğitim içerikleri sunmak ve çocukları geleceğe daha hazır bireyler olarak büyütmek için Pepee Tv ile iş birliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Habsburg, "Düşyeri’nin yaratıcısı olduğu PePee TV ile yaptığımız bu iş birliği çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamasını amaçladığımız stratejik bir iş ortaklıktır. İçeriklerimizin dijital ortamlarda da erişilebilir olması sadece İstanbul'da değil Anadolu'daki bir çocuğun da Da Vinci ve PePee Tv’den yaygın bir şekilde faydalanmasını sağlayacaktır.” dedi.

Habsburg, gerek televizyon gerekse mobil platformlar üzerinden ailelere sundukları eğitici programlarla çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini aktararak, "Günümüzde dünya, eğitimin her alanında hikayesel anlatım yöntemlerini kullanarak eğitim sistemlerini video tabanlı eğitime uyarlamanın yollarını buluyor. Böylece, fizik gibi matematik gibi en karmaşık ve zor konuları bile başarıyla anlaşılması kolay içeriğe dönüştürebiliyoruz. İzleyicilerimizde merak uyandırmayı kendimize her zaman birincil görev edindik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çocukların dijital dönüşüme ayak uydurmasını hedefliyoruz"

Pepee TV ile iş birliğinin Da Vinci Kids'in en iyi eğitici eğlenceyi bulma çabalarının çok önemli bir yapı taşı olduğunu anlatan Habsburg, dünyada çocuklar için dijital çok fazla kaynağın olduğunu, ancak bu kaynakların yönetim ve denetlenme açısından tatmin edici düzeyde olmadığını söyledi.

Habsburg, her çocuğun iyi bir eğitime her yerden ve istediği zamanda erişebilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üretim ekonomisi odaklı tasarlanmış geleneksel eğitim sistemimizin dijital öğrenmeyi doğru şekilde benimsemesi sürecinde oluşan açığı kapatarak, çocukların dijital dönüşüme ayak uydurmasını hedefliyoruz." dedi.

Gelecekte, çocukların ödevlerini videolar, oyunlar ya da benzeri yazılımsal çözümlerle dijital ortamlarda gerçekleştireceklerini belirten Ferdinand Habsburg, şöyle devam etti:

"Dünya’da YouTube kullanım alışkanlıklarının kısmen de olsa okulların yerini almaya başladığı günümüzde, ebeveynlerin en büyük endişesi, çocukların dijital güvenliğini sağlayamamak ve kontrolsüz içeriklere ulaşmasının önüne geçememek. Bize göre ideal eğitim sistemi, dijital ortamlarla uyum içinde çalışan yenilikçi stratejik düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, insani ve duygusal etkileşimlerle yeni nesil öğretmenlerin daha da özgürleştirilmesinden geçmektedir."