Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

- Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek

Genel 04.09.2019, 16:31 04.09.2019, 17:09
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

#dgs #dikey geçiş sınavı #ösym #Yerleştirme Sonuçları
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@