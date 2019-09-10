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’Diriliş Ertuğrul’ oyuncusu Hanifi Koç’tan ailelere destek ziyareti
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önünde eylemleri 8. gününde devam ederken, bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu Hanifi Koç’tan geldi.
Genel 10.09.2019, 19:26 10.09.2019, 19:42
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önünde eylemleri 8. gününde devam ederken, bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu Hanifi Koç’tan geldi.
Koç, “Biz bir bütünüz, tekiz, yekpareyiz. Artık terörün ülkemizde, şehirlerimizde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseri. Bunu da başlatan Hacire annedir, Allah ondan razı olsun” diye konuştu.Oyuncu Hanifi Koç, daha sonra gazilerle görüşüp bir süre oturduktan sonra ayrıldı.
(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)
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