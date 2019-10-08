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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, IOM Genel Direktörü Vitorino'yla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile görüştü.

Genel 08.10.2019, 14:44 08.10.2019, 15:01
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, IOM Genel Direktörü Vitorino'yla görüştü
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CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile görüştü.

IOM'in İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'deki Suriyeliler ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılar konusundaki iş birliği ele alındı.

Görüşmede, göç konusunda Türkiye-Avrupa Birliği (AB) iş birliği, düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ni geçişlerini engellemeye yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığının çabaları ve IOM'in Suriye'deki insani yardım operasyonlarına Türkiye'nin verdiği desteğin görüşüldüğü aktarıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran ve Vitorino, görüşmenin ardından birbirine hediye takdim etti.

Görüşmede, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran #Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino
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