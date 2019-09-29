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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da şehit mevlidine katıldı
ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı. Çavuşoğlu, şehit Dinçer'in Orta Mahalle'de yaşayan ailesini ziyaret...
Genel 29.09.2019, 22:17 29.09.2019, 22:20
ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı.
Programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile vatandaşlar katıldı.
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