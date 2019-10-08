Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli" - "Cezayir devletine firmalarımıza güvendikleri için ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz"
ANKARA/CEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir’in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.
Çavuşoğlu, resmi ziyaret için beraberindeki heyetle geldiği Cezayir'de, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, karşılamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevkidaşının davetine icabetle geldiği Cezayir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çavuşoğlu, Cezayir'in Libya'daki gelişmelerden etkilendiğine ve Libya konusunda önemli bir aktör olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla uluslararası toplantılarda mutlaka Cezayir'in de olması için ısrar ediyoruz." diye konuştu.
Cezayir'de çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Onlarla gurur duyuyoruz. Cezayir devletine firmalarımıza güvendikleri için ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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