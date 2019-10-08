Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de Türk iş adamlarıyla buluştu
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İlişkilerimizin her alanında atacağımız adımlarla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bir taraftan kültürel alanda, eğitim alanında ama en çok da ekonomik iş birliğimiz önemli. Burada sizlere önemli görevler düşüyor"
ANKARA/CEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek, "İlişkilerimizin her alanında atacağımız adımlarla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bir taraftan kültürel alanda, eğitim alanında ama en çok da ekonomik iş birliğimiz önemli. Burada sizlere önemli görevler düşüyor." dedi.
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Cezayir'de toplumun da Türkiye'yi sevdiğinin altını çizerek, "Cezayir halkının da Türkiye'ye olan sevgisini sizler sahada görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Cezayir'in Afrika'nın en büyük ülkelerinden birisi ve ciddi potansiyele sahip olduğunu aktardı.
Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ticaret hacminin sürekli artış gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin her alanında atacağımız adımlarla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bir taraftan kültürel alanda, eğitim alanında ama en çok da ekonomik iş birliğimiz önemli. Burada sizlere önemli görevler düşüyor." şeklinde konuştu.
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