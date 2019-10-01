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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Elif Başak Çağlar ile görüştü.

Genel 01.10.2019, 14:55 01.10.2019, 15:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da
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STRAZBURG (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Strazburg'da bulunan Çavuşoğlu, Konsey binasında Çağlar ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çağlar'ı tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Çağlar, Avrupa Konseyinin 70. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Elif Başak Çağlar #Fransa
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