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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri...

Genel 07.10.2019, 23:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü
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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

#Dışişleri Bakanı #iran #Mevlüt Çavuşoğlu #Muhammed Cevad Zarif
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