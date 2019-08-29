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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Estonya'da
- Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü
Genel 28.08.2019, 17:31
TALLİNN/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.
Çavuşoğlu, paylaşımında "Belarus'tan sonra geldiğimiz Estonya'da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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