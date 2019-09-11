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Dışişleri Bakanlığından Irak’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Genel 10.09.2019, 22:27 10.09.2019, 23:56
Dışişleri Bakanlığından Irak’a taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın Kerbela şehrinde düzenlenmekte olan Aşure Günü etkinliklerinde bugün yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzün üzerinde kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kerbela izdiham #Iraka taziye #Dıişişleri Bakanlığı
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