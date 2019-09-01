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Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına “Dorian“ uyarısı

- Bakanlık, Türk vatandaşlarına Dorian kasırgasına karşı Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatten kaçınmaları uyarısında bulundu

Genel 31.08.2019, 21:21 01.09.2019, 00:05
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına “Dorian“ uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye, ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru yaklaşan Dorian kasırgası nedeniyle Türk vatandaşlarını bölgeye seyahatten kaçınmaları yönünde uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Bölgedeki Türk vatandaşlarına yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya belirlenen telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ABD'den "+ 1 888 566 7656", diğer ülkelerden "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

- Kasırga, Florida eyaletine yönelmişti

Karayipler'de etkili Dorian kasırgası, Porto Riko'yu teğet geçerek ABD'nin Florida eyaletine yönelmişti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıklamıştı.

#Dışişleri Bakanlığı #Dorian #Karayipler #Konsolosluk Çağrı Merkezi #Seyahat uyarısı
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