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Dışişleri'nden, ABD Büyükelçiliğine "daha net açıklama" talebi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi) Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik"

Genel 06.10.2019, 15:25
Dışişleri'nden, ABD Büyükelçiliğine

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliğinden daha net açıklama talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem gerekli tepkiyi gösterdiler hem de daha net açıklama talebinde bulunduk. Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü. Yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik."

#ABD'nin Ankara Büyükelçiliği #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #twitter
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