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Dışişleri’nden BM’ye ’Keşmir’ çağrısı
Türkiye, Birleşmiş Milletler’e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu.
Genel 17.08.2019, 21:43
Türkiye, Birleşmiş Milletler’e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu.
"BM’nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."(Mehmet Kalay /İHA)
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