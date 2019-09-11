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Dışişleri’nden İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail başbakanı Netenyahu’nun sözlerine tepki gösterildi.

Genel 11.09.2019, 15:45 11.09.2019, 15:54
Dışişleri’nden İsrail’e tepki
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Netenyahu’nun sözlerine tepki gösterilerek :"İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail’in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz.Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir." denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#filistin #İsraile tepki #Dışişleri Bakanlığı
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