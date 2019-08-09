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Dışişleri’nden Venezuela yaptırımına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Venezuela Hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik başkanlık emrini doğru bulmadıklarını belirtti.

Genel 09.08.2019, 22:56
Dışişleri’nden Venezuela yaptırımına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Venezuela Hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik başkanlık emrini doğru bulmadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Venezuela Hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik 5 Ağustos 2019 tarihli başkanlık emrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Aksoy, “Venezuela iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında, Norveç Hükümetinin kolaylaştırıcılığında Barbados’ta sürdürülen, Türkiye’nin de desteklediği görüşmelerin devam ettiği bir dönemde ABD tarafından Venezuela’ya yönelik kapsamlı yaptırım içeren 5 Ağustos 2019 tarihli Başkanlık Emrinin açıklanmış olmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Aksoy, “Söz konusu kararın halihazırda ekonomik zorluklarla boğuşan Venezuela halkına zarar vermesinden ve Venezuela’da siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri olumsuz etkilemesinden endişe duyuyoruz” dedi.

Süreç içerisinde tüm taraflara siyasi diyalog sürecine devam etmeleri çağrısında bulunan Aksoy, “Venezuela’daki sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını teminen tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sağlamaya devam etmelerinin gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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