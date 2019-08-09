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Dışişleri’nden Venezuela yaptırımına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Venezuela Hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik başkanlık emrini doğru bulmadıklarını belirtti.
Genel 09.08.2019, 22:56
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Venezuela Hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik başkanlık emrini doğru bulmadıklarını belirtti.
Aksoy, “Söz konusu kararın halihazırda ekonomik zorluklarla boğuşan Venezuela halkına zarar vermesinden ve Venezuela’da siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri olumsuz etkilemesinden endişe duyuyoruz” dedi.
Süreç içerisinde tüm taraflara siyasi diyalog sürecine devam etmeleri çağrısında bulunan Aksoy, “Venezuela’daki sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını teminen tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sağlamaya devam etmelerinin gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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