Divan Pastaneleri yelpazesine 2 yeni ürün eklendi

İSTANBUL (AA) - Divan Pastaneleri'nin hediyelik ürün yelpazesine eklenen Kristal ve Gümüş serileri, özel günleri unutulmaz anılara dönüştürmek isteyen müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Divan Pastaneleri nişan, söz, doğum gibi özel günlere hitap eden, içlerini lezzetle doldurdukları hediyelikler hazırladı.

Divan Pastaneleri, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için hediyelik ürün yelpazesine 2 yeni seri daha ekledi. Hem şık hem de modern temalara sahip hediyelik ürünler, Kristal ve Gümüş Serileri olarak satışa sunuluyor. Yeni seriler, özel günleri unutulmaz anılara dönüştürmek isteyen müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Divan Pastaneleri'nin Kristal Serisi'nde bir araya getirdiği hediyelikler, şık alternatifler arasında yerini alacak. 4 ayrı modele sahip seride Divan'ın el yapımı pralinleri, hediyeleri daha da tatlandırıyor. Turkuaz ayaklı tabak, metal ayaklı kase, doğal taş kapaklı şekerlik ve renkli kase şık ve modern çizgileri bir araya getiriyor.

Gümüşün kusursuz yansımasından ilham alınarak hazırlanan Gümüş Serisi de şık bir hediye seçeneği oluşturuyor. Gümüş kaplı kase, ayaklı tabak, Selçuklu tepsi ve üç ayaklı tabak olmak üzere 4 farklı tasarımdan oluşan seri, Divan'ın vazgeçilmez klasiği madlenleri ve el yapımı pralinleri ile müşterilerini bekliyor.