Divan Pastaneleri yelpazesine 2 yeni ürün eklendi
- Divan Pastaneleri hediyelik ürün yelpazesine Kristal ve Gümüş serileri ekledi
İSTANBUL (AA) - Divan Pastaneleri'nin hediyelik ürün yelpazesine eklenen Kristal ve Gümüş serileri, özel günleri unutulmaz anılara dönüştürmek isteyen müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Divan Pastaneleri nişan, söz, doğum gibi özel günlere hitap eden, içlerini lezzetle doldurdukları hediyelikler hazırladı.
Divan Pastaneleri'nin Kristal Serisi'nde bir araya getirdiği hediyelikler, şık alternatifler arasında yerini alacak. 4 ayrı modele sahip seride Divan'ın el yapımı pralinleri, hediyeleri daha da tatlandırıyor. Turkuaz ayaklı tabak, metal ayaklı kase, doğal taş kapaklı şekerlik ve renkli kase şık ve modern çizgileri bir araya getiriyor.
Gümüşün kusursuz yansımasından ilham alınarak hazırlanan Gümüş Serisi de şık bir hediye seçeneği oluşturuyor. Gümüş kaplı kase, ayaklı tabak, Selçuklu tepsi ve üç ayaklı tabak olmak üzere 4 farklı tasarımdan oluşan seri, Divan'ın vazgeçilmez klasiği madlenleri ve el yapımı pralinleri ile müşterilerini bekliyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:47
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2