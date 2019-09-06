Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklar ve gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı Kur'an'a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Altındağ İlçe Müftülüğünce Hacıbayram Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması"nda gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yapan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünde insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için gönderildiğini ifade ederek, "Daha iyi Müslüman olabilmemiz, yaratılış halimizi, o güzelliğimizi, ahsen-i takvim özelliğimizi devam ettirebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emirleri ve nehiyleri var. Emirlerini yerine getirmemiz, nehiylerinden, yasaklarından da uzak durmamız gerekiyor. İşte bunun için çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Camiye çocuklarıyla gelen aileleri tebrik eden Erbaş, ailelerin çocuklarıyla gençlerle kol kola camilere gitmelerinin, onlarla namazda birlikte saf tutmalarının güzel bir manzara olduğunu kaydetti.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Lokman Suresi'ndeki öğütleri anlatarak, "Yeryüzünde insanoğluna nasip olabilecek Peygamberlikten sonra en önemli özellik, ilim ve hikmet sahibi olmaktır. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı böyle yetiştirmek istiyoruz. İlim, irfan, bilgi ve hikmet sahibi olan gençlerden oluşan bir topluma sahip olmak istiyoruz. Böyle bir ümmete sahip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazreti Lokman'ın çocuğuna verdiği, "Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret. Kötülükten uzak dur. Hem kendin uzak dur hem de etrafını uzaklaştır. Başına gelen musibetlere karşı da sabret." tavsiyelerini aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Namaz dinin direğidir. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bu açıdan çok önemlidir. Namaz, ahsen-i takvim özelliğimizi muhafaza etmenin bir yoludur. Namazla, oruçla, zekatla, iyilikle haramlardan uzak durarak ahsen-i takvim özelliğimizi muhafaza edeceğiz. Derdimiz bu, Rabbimizin yarattığı şekliyle özelliğimizi devam ettirmek, çocuklarımızın, gençlerimizin özelliğini de devam ettirmeye gayret etmek, çalışmaktır."

Program sonunda dua okuyan Erbaş, çocuklara ve gençlere defter ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketi verdi.



