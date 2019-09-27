Son Dakika
9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Erbaş, burada Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve...

Genel 27.09.2019, 10:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Nevşehir'de
banner63

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Erbaş, burada Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, Vali Aktaş ve katılımcılarla makam odasında bir süre sohbet etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının "İl Buluşmaları" programı kapsamında kente geldiğini belirtti.

Dün İstanbul'da meydana gelen depremden dolayı başta İstanbullular olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, şunları söyledi:

"İnşallah bu tür afetlerde Rabbimiz, milletimizi ve bütün insanlığı korur, muhafaza eder. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız il buluşma faaliyetlerinden birini burada gerçekleştiriyoruz. Başkanlığımızın bütün milletimizin en önemli kurumlarından biri olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Amacımız, milletimize daha iyi hizmet etmek, din hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek. Yerinde tespitlerde bulunarak eksiklerimizi telafi etmektir."

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrencilerle bir araya gelecek olan Erbaş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantıda buluşacak.

#Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş #nevşehir
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@