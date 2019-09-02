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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk istismarına tepki
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez"
Genel 02.09.2019, 17:50 02.09.2019, 19:59
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez." ifadesini kullandı.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından, son günlerde medyada yer alan çocuk istismarı konusunda paylaşımda bulundu.
Erbaş, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez."