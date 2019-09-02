Son Dakika
Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı
PTT Genel Müdürü 2 bin 500 yıllık postaneyi inceledi
Saman yüklü kamyon alev alev yandı
Kasımpaşa, Linnes’i kiraladı
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da deprem
Luiz Gustavo Fenerbahçe’de
Florin Andone Galatasaray’da
105 yaşında hacı oldu: Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek
Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk istismarına tepki

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez"

Genel 02.09.2019, 17:50 02.09.2019, 19:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk istismarına tepki
banner63

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından, son günlerde medyada yer alan çocuk istismarı konusunda paylaşımda bulundu.

Çocukları istismar edenleri şiddetle lanetlediğini vurgulayan Erbaş, herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutları ve geleceği korumaya davet etti.

Erbaş, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. Çocuğun dokunulmazlığı, dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek, çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez."

#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@