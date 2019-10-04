Diyanet'ten, Sırbistan'da cami cemaatine Kur'an'ın Boşnakça meali
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında bastırılan Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça meali, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nde cemaate dağıtıldı.
BELGRAD (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında bastırılan Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça meali, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nde cemaate dağıtıldı.
Belgrad'ın tek camisi Bayraklı'da kılınan cuma namazının ardından dağıtılan Kur'an-ı Kerim mealleri cemaati sevindirdi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince bastırılan Kur'an-ı Kerimlerin Sırbistan'daki 300'den fazla camiye Türk halkının hediyesi olarak dağıtılacağını ifade eden Yücel, dağıtıma manevi değeri yüksek olan Bayraklı Camisi'nden başladıklarını dile getirdi.
Sırbistan Müftüsü Abdullah Numan da Müslüman halkın okuması için hediyelerin en güzeli Kur'an-ı Kerim bağışlayan Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin tüm dünya Müslümanlarının koruyucusu olduğunu kaydetti.
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