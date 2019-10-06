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Diyanetten fidan dikme etkinliği
- Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla ülke genelindeki 90 bin camide sabah namazının ardından fidan dikme etkinliği düzenledi - Ankara'da Abdülkerim Kuzu Camisi’ndeki etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı
Genel 06.10.2019, 07:53
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.
Erbaş, "Peygamberimiz, 'İçinizden her biri kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' buyuruyor. Bu kadar ağaca ve yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün bütün ülkemizde hocalarımız cemaatleri ile birlikte uygun yerlere fidan dikecekler." ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında, ülke genelindeki 90 bin camide fidan dikildiği öğrenildi.
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