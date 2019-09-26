Diyarbakır annelerine kadın desteği

MALATYA (AA) - Malatya'da, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla Soykan Meydanı'nda "Malatya Sivil Toplum Platformu" adı altında toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Gülten Benli, platform olarak terör örgütlerinin karşısında duran, onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran tüm annelerin yanında olduklarını belirtti.

Annelerin, çocuklarını geri almak için Diyarbakır'da başlattıkları haklı mücadeleyi desteklediklerini aktaran Benli, şöyle devam etti:

"Dünyada evladından daha değerli bir varlığı tanımayan annelerimizin bu isyanı, binlerce masum insanın kanına girip her fırsatta kadın haklarından, insan haklarından dem vuran eli kanlı örgüt ve uzantılarının gerçek yüzünü ortaya çıkaran ibretlik bir vakıadır. Diyarbakırlı anne Hacire Akar'la başlayıp Malatyalı anne Sadiye Özbey'le devam eden ve bugün sayıları 50'yi bulan bulan ailelerimizin bu eylemi sadece annelerin değil aynı zamanda babaların da samimi mücadelesidir."

Benli, cesaretlerini toplayarak zulme başkaldırarak haykıran, hiçbir siyasi hesabı olmayan acılı annelerin yanında olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Kırk yıldır çocuklarının dağa kaçırılmasındaki acıyı yüreklerine gömen annelerin, bugün neye mal olursa olsun meydan okumaları, siyasi hesap yapmadan, sosyal baskı olmadan terör örgütünün uzantısı partinin Diyarbakır İl binası önündeki samimi eylemlerine tüm unsurlarımızla destek olacağız. Bu eylemin, karanlık emelleri uğruna ailelerinden koparılarak devletimizin askeriyle polisiyle karşı karşıya getirilen binlerce gence yenilerinin katılmasını engelleyeceği gibi dağa kaçırılanların da serbest bırakılmasına vesile olacağına umut ediyoruz."

Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan anne Sadiye Özbey ise oğlunun 17 Eylül 2015'te Tunceli Pülümür yolunda teröristler tarafından kaçırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"5. yıla girdik, biz yavrumuzu istiyoruz. Ben bir anneyim yüreğim, ciğerim yanıyor. Yavrumu yanımda istiyorum. Vatan, devlet ve bayrak bizim. Bu güzel ülkemizi bozmaya çalışanlara Rabb'im fırsat vermesin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bir an önce tüm annelerin yüzü gülsün, çocuklar annelerinin yanında olsun. Yavrularımızı versinler. Herkesin yavrusu kendine özel, benim yavrum bana. Ben çocuğumu istiyorum, Cumhurbaşkanıma, tüm yetkililere sesleniyorum. PKK'ya sesleniyorum bırakın yavrularımızı, siz yollayın kendi yavrularınızı oralara. Başkalarının yavrularıyla bir şey elde edemezsiniz."



