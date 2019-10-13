Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor
- Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemi 40'ıncı gününde devam ediyor
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 40'ıncı gününe girdi.
Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde gün boyu bekleyişlerini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Katıldıkları tur kapsamında Zonguldak'tan Diyarbakır'a gelen bazı vatandaşlar, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.
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