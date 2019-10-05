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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Çocuklarının dağa...

Genel 05.10.2019, 16:55 05.10.2019, 17:00
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi 33 gündür sürüyor.

Türkiye Aile Meclisi Genel Koordinatörü Adem Çevik, Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilcisi Özlem Vuran ile Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki'nin de yer aldığı çok sayıda kişi annelere destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye Aile Meclisi Genel Koordinatörü Çevik, "Diyarbakırlı cesur anneler 80 milyonun sesi oldu, yüreği oldu. Onların bu haklı davasında yanlarında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Onların yanındayız, duacıyız." dedi.

#Çocukların Kaçırılması #hdp #pkk
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