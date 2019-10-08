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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

- Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı - Oğlu 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Hatice Ceylan: - "HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler"

Genel 08.10.2019, 14:00
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan da oturma eylemine katıldı.

Anne Ceylan, yaptığı açıklamada, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, "Oğlum 'Suriye'deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem.' dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı." ifadelerini kullandı.

Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler bu kadar seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona açık. O bizim her şeyimiz. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın."

#anneler #çocuk #diyarbakır #hdp #kaçırma #Oturma eylemi
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